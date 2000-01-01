Светотехника и электрика
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    Изолента Navigator 71 103 NIT-B15-20/BL чёрная
    31.02 руб.
    Клеммы монтажные Navigator 71 290 NTC-R-3 (50 шт/упак)
    610.08 руб.
    Универсальная клемма 3-проводная, серая (0,08-2,5/4 мм²) (50 шт./уп.) REXANT
    13.23 руб.
    221-415 Универсальная компактная клемма 5-контактная до 4,0 мм² (25 шт./уп.) WAGO
    47.53 руб.
    Патрон электрический Navigator 71 605 NLH-BL-E14 карболит подвесной Е14, M10
    20.58 руб.
    Патрон электрический Navigator 71 613 NLH-PL-E27 пластиковый подвесной Е27
    16.92 руб.
    Кольцо прижимное Navigator 71 615 NLH-PL-Ring-E14 кольцо прижимное (1шт/упак)
    7.80 руб.
    Труба автомобильная гофрированная ПП, Ø12,7 мм, разрезная, бухта 10 м/уп.
    314.30 руб.
    Труба гофрированная из ПВХ REXANT, с зондом, Ø32 мм, бухта 25 м/уп.
    18.13 руб.
    Трубa автомобильная гофрированная ПП REXANT, Ø4,6 мм, разрезная, бухтa 10 м/уп.
    216.30 руб.
    Трубa автомобильная гофрированная ПП, Ø9,8 мм, разрезная, бухта 10 м/уп.
    279.30 руб.
    Трубa автомобильная гофрированная ПП REXANT, Ø4,6 мм, разрезная, бухтa 5 м/уп.
    111.30 руб.
    Кaбель-канал 16х16 мм, белый (84 м/уп.) REXANT
    11.83 руб.
    Крепеж-клипса для труб, для монтажного пистолета, серый, в п/э, Ø25 мм, 100 шт./уп.
    307.30 руб.
    Пломба пластиковая номерная 220 мм зеленая REXANT
    5.38 руб.
    Клеевые стержни REXANT, Ø11 мм, 100 мм, прозрачные, 12 шт., блистер
    97.30 руб.
    Набор термоусадочных трубок №2 (АВТО импорт) REXANT
    65.73 руб.
    Универсальный секундный клей-гель PROconnect на мульти карте, 3 г
    9.73 руб.
    Средство для удаления наклеек LABEL OFF, REXANT, 150 мл, аэрозоль
    174.30 руб.

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    Телефон: +7 (495) 005-52-86
    Мы работаем по будням с 9:00 до 18:00 (МСК)
    д. Черная Грязь, Сходненская улица, д.43М
    Электронная почта:
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