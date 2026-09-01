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Промышленные светильники
Главная » Промышленные светильники
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В разделе «Промышленные светильники»: 28 товаров со склада по сниженной ценеСмотреть все →
−10%до 30.11
Светильник Navigator 14 436 NHB-P4-200-6.5K-120D-LED
4 432.08 ₽4 924.53 ₽осталось 3 шт
−27%до 30.11
Светильник ОНЛАЙТ 61 910 ODSP-03-16-6.5K-LED
385.00 ₽525.21 ₽осталось 1 шт
−34%до 30.11
Светильник ОНЛАЙТ 90 479 OHB-01-150-5K-LED
980.68 ₽1 495.11 ₽осталось 2 шт
−7%до 30.11
Светильник ОНЛАЙТ 90 825 ODSP-07-46-4K-LED
1 557.66 ₽1 672.62 ₽осталось 1 шт
−24%до 30.11
Светильник Полюс 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65 -ВСЕСВЕТОДИОДЫ (vs404-150-tr-5k)
6 369.69 ₽8 418.00 ₽осталось 1 шт
−44%до 30.11
Светильник Navigator 95 209 NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED
8 871.71 ₽15 787.41 ₽осталось 1 шт