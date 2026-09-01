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    Промышленные светильники

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    В разделе «Промышленные светильники»: 28 товаров со склада по сниженной цене

    Смотреть все →
    Светильник Navigator 14 436 NHB-P4-200-6.5K-120D-LED−10%до 30.11
    Светильник Navigator 14 436 NHB-P4-200-6.5K-120D-LED
    4 432.08 ₽4 924.53 ₽осталось 3 шт
    Светильник ОНЛАЙТ 61 910 ODSP-03-16-6.5K-LED−27%до 30.11
    Светильник ОНЛАЙТ 61 910 ODSP-03-16-6.5K-LED
    385.00 ₽525.21 ₽осталось 1 шт
    Светильник ОНЛАЙТ 90 479 OHB-01-150-5K-LED−34%до 30.11
    Светильник ОНЛАЙТ 90 479 OHB-01-150-5K-LED
    980.68 ₽1 495.11 ₽осталось 2 шт
    Светильник ОНЛАЙТ 90 825 ODSP-07-46-4K-LED−7%до 30.11
    Светильник ОНЛАЙТ 90 825 ODSP-07-46-4K-LED
    1 557.66 ₽1 672.62 ₽осталось 1 шт
    Светильник Полюс 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65 -ВСЕСВЕТОДИОДЫ (vs404-150-tr-5k)−24%до 30.11
    Светильник Полюс 150W-20250Lm, 5000-5500K, IP65 -ВСЕСВЕТОДИОДЫ (vs404-150-tr-5k)
    6 369.69 ₽8 418.00 ₽осталось 1 шт
    Светильник Navigator 95 209 NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED−44%до 30.11
    Светильник Navigator 95 209 NFL-M2-225-4K-BL-D60-LED
    8 871.71 ₽15 787.41 ₽осталось 1 шт
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