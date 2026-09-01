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    Пускатели и контакторы ПМ12 - Электромагнитное оборудование для автоматизации

    » »

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    В разделе «ПМ12»: 8 товаров со склада по сниженной цене

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    Пускатель электромагнитный ПМ12-160100 У3В, 230 В, 4НО+2НЗ TDM−43%до 30.11
    Пускатель электромагнитный ПМ12-160100 У3В, 230 В, 4НО+2НЗ TDM
    5 709.43 ₽10 072.32 ₽осталось 1 шт
    Пускатель электромагнитный ПМ12-010150 У3В 230В 1з TDM−44%
    Пускатель электромагнитный ПМ12-010150 У3В 230В 1з TDM
    468.30 ₽843.02 ₽осталось 37 шт
    Пускатель электромагнитный ПМ12-010151 У3В 400В 1р TDM−66%до 30.11
    Пускатель электромагнитный ПМ12-010151 У3В 400В 1р TDM
    295.72 ₽858.88 ₽осталось 1 шт
    Пускатель электромагнитный ПМ12-016150 У3В 230В 1з TDM−60%
    Пускатель электромагнитный ПМ12-016150 У3В 230В 1з TDM
    349.50 ₽880.84 ₽осталось 9 шт
    Пускатель электромагнитный ПМ12-025150 У3В 230В 1з TDM−44%
    Пускатель электромагнитный ПМ12-025150 У3В 230В 1з TDM
    823.90 ₽1 483.52 ₽осталось 9 шт
    Пускатель электромагнитный ПМ12-025150 У3В 400В 1з TDM−66%до 30.11
    Пускатель электромагнитный ПМ12-025150 У3В 400В 1з TDM
    572.66 ₽1 662.86 ₽осталось 1 шт
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